ЦУМ може піти під землю? ФОТО

14/03/2017 Розмір тексту:

13 березня зранку тернополяни, проходячи повз універмаг, змушені були обходити маленьку ямку. Але маленька вона лише діаметром.

Громадські активісти, які давно і наполегливо досліджують тернопільські підземелля, встановили, що її глибина сягає 4 метрів, повідомляє сайт pro.te.ua.

Такі провалля у цьому місці утворюються уже не вперше. Минулого року кілька разів доводилося засипати яму на перехресті поруч з універмагом.

Найбільша проблема у тому, що ніхто насправді не знає, що твориться під Тернополем. Про те, що там є підземелля, знають усі і давно, але більш-менш серйозно досліджувати їх почали лише нещодавно.

На цей момент яму огородили і трішки прикрили.