Тернопільський таксист возив в автомобілі наркотики

18/04/2018 Розмір тексту:

У незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів працівники поліції підозрюють 27-річного мешканця обласного центру. Молодик у авто перевозив наркотичну сировину.

Водія таксі через порушення правил дорожнього руху на дорозі спинили поліцейські Бережанського відділу поліції під час спільного профілактичного відпрацювання з працівниками групи швидкого реагування Козівської поліції. Чоловік помітно нервував, а правоохоронці під час поверхневого огляду авто знайшли в салоні підозрілий пакунок та викликали слідчо-оперативну групу.

Оперативники виявили в пакеті сировину рослинного походження схожу на сухі рослини коноплі.

Підозрюваного доправили у відділ поліції для документування. Під час перевірки, з’ясувалося, що водій в минулому притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини.

По даному факту розпочато досудове розслідування за ч.1 статті 309 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції. Вилучену сировину направлено на експертизу.