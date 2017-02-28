Тернопільський священик розповів, що є справді важливим під час Великого посту

28/02/2017 Розмір тексту:

Великий піст розпочався у християн 27 лютого. Це один із найдовших постів, упродовж якого готуються зустрічати Світле Христове Воскресіння. Цього року відзначатимуть це свято 16 квітня.



Священики нагадують: Великий піст встановлено у перші часи християнства, цей період пов’язують із сорокаденним перебуванням Ісуса Христа в пустелі.

«Великий піст – це час покаяння, молитов і роздумів про подвиг Ісуса Христа. Важливо, щоб піст не обмежувався лише стриманістю від їжі. Важливо мати також і стриманість духовну, уникати розваг, а натомість відвідувати Богослужіння. Головне під час посту – примиритися з Богом. Тож добрі справи, відвідування Богослужінь, читання Святого Письма, утримання від певної їжі – це те, що супроводжує нас у цьому пості. Щодо їжі, то певні послаблення надаються людям похилого віку, хворим, вагітним жінкам, подорожуючим. Для здорових дорослих людей варто дотримуватися посту. Таким чином ми готуємо себе до зустрічі великого свята – Христового воскресіння», – каже сотрудник Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ о. Андрій Янішевський.

Нагадаємо, цього року Пасху святкуватимуть разом християни східного і західного обрядів.