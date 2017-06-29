Тернопільський священик презентував книжку про Катедру

29/06/2017 Розмір тексту:

Історію одного із найстаріших храмів Тернополя – Архикатедрального Собору – дослідив тернопільський священник, доктор історичних наук Віталій Козак. Її він виклав у монографії «Архикатедральний Собор у Тернополі», яку презентував 29 червня. Особливість книги в тому, що базується вона на історичних документах, і тим самим подає справжню історію цього храму, а не легенди, міфи і перекази. До видання увійшли цікаві та маловідомі факти про Тернопільську Архикатедру від моменту її будівництва і до сьогодні.

– Книга задумувалася, як наукова монографія, але ілюстрована, щоб зробити її привабливішою для широкого кола читачів, – розповів отець Віталій Козак, автор. – Також, як історичний путівник, який би був при храмі і туристи та гості міста, які відвідують храм, могли б щось взяти собі на згадку про Тернопіль. Поштовхом до написання такої книги стала наша нарада із настоятелем храму Орестом Павліським перед початком реставраційних робіт у захристії. Внаслідок реставрації цього приміщення дуже багато деталей відкрилося: камін, вікна, інші речі. Тоді ми поставили за мету розробити довгостроковий план реалізації реставрації храму. І зіткнулися з тим, що не маємо тексту про Катедру. Тому було вирішено розставити останні крапки над «і», над незрозумілими моментами, тому що ми маємо переважно передруки різних інтернет-видань базових речей з видання Любомири Бойцун, які повторюються разом з міфами, які не мають ніякого підгрунття, ніякої доказової, документальної бази, ні на що не опираються, а просто переказуються. Ми хотіли знайти джерела походження тих чи інших фактів, аргументовано, на підставі документів розповісти про все, і це видання – відповідь на такий запит. Для мене особисто найцікавіше було розібратися із хронологією храму, чому будівництво тривало 30 років? Я співставив інші будівництва і ні одне будівництво подібної споруди не тривало стільки років, це було не логічно, і ніхто не говорив чому це так. Щодо міфів, то не підтвердився міф про існування дерев’яної церкви на місці храму, що регулярно повторюється тернопільськими краєзнавцями.

У своїй книзі Віталій Козак, опираючись на різні історичні документи доводить, що будівництво Домініканського костелу тривало не у проміжку 1749-1779 років, а із 1771 до 1777 року. Зокрема, про це свідчить документ, про який раніше ніхто з місцевих науковців не згадував, і взагалі про нього в місті не знали – Угода між внуками Юзефа Потоцього про добудову храму у Тернополі, підписана у грудні 1771 року. Також автор монографії подає свою версію щодо архітектора храму. Вважається, що ним був Ян де Вітте, тоді як отець Віталій Козак наводить документи, які свідчать проте, що проект Домініканського храму належить Августу Мошинському. У виданні подано також багато іншої цікавої інформації про розпис храму, архітектурні особливості, про храм у воєнний і міжвоєнний часи, реставрацію у радянський період, сучасні інтер’єр та екстер’єр.

Придбати науково-популярне видання про Архикатедральний Собор можна безпосередньо у храмі. Його вартість – 60 гривень. До речі, усі кошти від продажу книги, як зазначив автор, будуть передані на подальшу реставрацію споруди.

Ольга Трач

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