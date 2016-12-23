Тернопільський супермаркет попався на шоколадці. ВІДЕО
23/12/2016 0
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В тернопільському “Новусі”, що на вулиці Перля, чоловіку в чек дописали шоколадку, якої він не купував.
Покупець із претензіями звернувся до адміністратора маркету і вирішив записати це на відео. Згодом запис з’явився у мережі “Ютюб”, пише Доба.
За словами тернополянина, подібний випадок у даному закладі він фіксує не вперше. Працівниця маркету помилку касира визнала і пообіцяла віддати гроші.
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