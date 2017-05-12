Тернопільський суддя задекларував три квартири

12/05/2017 Розмір тексту:

Заступник голови Тернопільського міськрайонного суду, суддя судової палати у кримінальних справах Сергій Кунцьо задекларував три квартири та 250 тисяч гривень готівки, а його дружина, судячи із декларації, придбала два дорогих автомобілі.

Аналізуючи декларацію про доходи за 2016 рік судді, бачимо, що він володіє земельною ділянкою площею1500 кв. м та квартирою площею 371,60 кв. м у Залізцях Зборівського району, «безоплатно користується» квартирою у Тернополі площею 78,90 кв. м, право на безоплатне користування якої мають також його дружина та діти.

Крім того, дружина судді є власницею квартири площею 34,10 кв. м у Тернополі, і як в історії із попередньою квартирою, «безоплатне право користування» на неї мають її чоловік та двоє доньок.

Одночасно дружина Сергія Кунця, задекларувала два автомобілі «Toyota Corolla» 2008 року випуску. У судді ж у власносі є лише мотоцикл «Jawa 350» 1982 року випуску.

За рік доходи сім’ї Кунцьо склали 257 тис. 620 грн., з яких 245 тис. 470 грн. – зарплата Сергія Кунцьо, 12 тис. 150 грн. – державна допомога на дитину. Задекларував суддя спільно з дружиною також 250 тисяч гривень готівкових коштів.

Джерело: Галас