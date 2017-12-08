Тернопільський суд скасував вирок у гучній справі з багатьма жертвами

08/12/2017 Розмір тексту:

Апеляційний суд Тернопільської області скасував вирок до восьми років в’язниці для звинуваченого у шахрайстві Андрія Слюсарчука («доктора Пі») і відправив справу на новий розгляд.

Про це з посиланням на адвоката підсудного Романа Ференца повідомляють «Українські новини».

«Апеляційний суд Тернопільської області скасував вирок Слючарчуку і відправив справу на новий розгляд до суду першої інстанції», – сказав він.

Адвокат також зазначив, що захист просив суд визнати «доктора Пі» невинним, але суд частково задовольнив це прохання.

Водночас, як повідомляється на сайті суду, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Тернопільської області частково задовольнила апеляційні скарги Слюсарчука.

«Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Тернопільської області частково задовольнила апеляційні скарги Слюсарчука А.Т. та його захисників на вирок Сихівського районного суду м. Львова. Цим вироком Слюсарчука А.Т. визнано винуватим за ч.1 ст. 119 (вбивство з необережності), ст. 138 (незаконна лікувальна діяльність), ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно, у великих розмірах), ч. 4 ст. 358 КК України (підробка документів) та засуджено до 8 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Водночас не повідомляється, які ж конкретно апеляційні скарги адвокатів Слюсарчука було задоволено. У повідомленні прес-служби апеляційного суду йдеться про те, що повний текст ухвали буде проголошено 12 грудня цього року.

До складу суддівської колегії, яка розглядала скаргу Слюсарчука входили судді Галина Коструба, Ігор Ваврів та Василь Сарновський.

Нагадаємо, Слюсарчук в лютому 2014 року був визнаний винним у п’яти випадках незаконної лікарської діяльності, двох вбивствах з необережності, шахрайстві та підробці документів. У місцях позбавлення волі він провів чотири роки і сім місяців. Влітку 2016 року він вийшов на свободу за так званим «законом Савченко». Тому вважається, що Слюсарчук відсидів майже сім років.

Термін «доктор Пі» відбуває в умовно-достроковому звільненні. В апеляційному суді він вимагає зняти всі звинувачення і планує продовжувати свою діяльність.

Слюсарчука посадили за ґрати завдяки розслідуванню журналістів газети «Експрес», які з’ясували його причетність до вчинення тяжких злочинів, скоєних під час зайняття лікарською діяльністю на підставі сфальсифікованих документів: доведенні людей до смерті, постановці помилкових діагнозів з метою вимагання грошей, торгівлі російськими медичними препаратами за багаторазово завищеними цінами, контрабанді заборонених психотропних препаратів.

Джерело: zaxid.net