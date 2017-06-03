Тернопільський став може перетворитися на велику калабаню
Тернопільський став потребує негайного очищення та проведення спеціальних гідрологічних робіт. Якщо не приступити до роботи негайно, водойму можна втратити.
На тернопільському ставі розпочалися руйнівні процеси, – розповідають науковці. Вони нагадують, що вже повністю сформована програма оздоровлення ставу. Необхідне лише її затвердження міською радою і виділення коштів на проведення робіт.
«Руйнівні процеси екологічного стану водойми можна припинити лише в результаті комплексних робіт. Джерела забруднення виявлені, завершений перший етап екотоксикологічних досліджень водойми. Якщо до кінця року вдасться реалізувати заплановане, то став автоматично розпочне режим самоочистки. Однак якщо наша влада і далі буде ігнорувати цю проблему, затягувати затвердження програми, то місто може втратити свою головну перлину», – відзначив керівник громадської організації протидії корупції, моніторингу, екології «Скеля» Андрій Обєщик.
Тернопільські науковці пропонують висадити у став спеціальні рослини, які сприятимуть очищенню. Цей метод використовується в багатьох країнах світу, – додає доктор біологічних наук, професор Василь Грубінко. Необхідно лише закупити ці рослини, які вартують недешево.
Софія Романська
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