Тернопільський став може перетворитися на велику калабаню

03/06/2017 Розмір тексту:

Тернопільський став потребує негайного очищення та проведення спеціальних гідрологічних робіт. Якщо не приступити до роботи негайно, водойму можна втратити.

На тернопільському ставі розпочалися руйнівні процеси, – розповідають науковці. Вони нагадують, що вже повністю сформована програма оздоровлення ставу. Необхідне лише її затвердження міською радою і виділення коштів на проведення робіт.

«Руйнівні процеси екологічного стану водойми можна припинити лише в результаті комплексних робіт. Джерела забруднення виявлені, завершений перший етап екотоксикологічних досліджень водойми. Якщо до кінця року вдасться реалізувати заплановане, то став автоматично розпочне режим самоочистки. Однак якщо наша влада і далі буде ігнорувати цю проблему, затягувати затвердження програми, то місто може втратити свою головну перлину», – відзначив керівник громадської організації протидії корупції, моніторингу, екології «Скеля» Андрій Обєщик.

Тернопільські науковці пропонують висадити у став спеціальні рослини, які сприятимуть очищенню. Цей метод використовується в багатьох країнах світу, – додає доктор біологічних наук, професор Василь Грубінко. Необхідно лише закупити ці рослини, які вартують недешево.

Софія Романська