Тернопільський слідчий, якого спіймали п’яним за кермом, влаштував цілий концерт і впав в алкогольну кому. ВІДЕО

01/02/2017 1
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У Тернополі патрульні затримали слідчого поліції, котрий перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Про це у “Фейсбуці” повідомляє Тернопільський осередок ВО “Автомайдан”.

За інформацією активістів, сьогодні близько 5 години ранку патрульна поліція зробила зауваження через неналежним чином припарковане авто слідчому. Той відповів, що не є водієм даного транспортного засобу, у нього є водій, а “сьогодні я п’ю!”.

Через 20 хвилин чоловіка затримали за кермом з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Від проходження алкотестеру “Драгер” правоохоронець відмовився, виявивши бажання приїхати в медичний заклад. Там неочікувано з’явилася дружина поліціянта, яка намагалась завадити роботі як медичного персоналу, так і патрульних.

Очевидці події (Вільні Люди Тернопіль – Самооборона Майдану) стверджують, що слідчий радував усіх присутніх фантастичними танцями та піснями (ймовірно, літри випитого алкоголю продовжували його веселити).

Після довгого очікування був складений протокол за ст.130 КУпАП.

Крім того у “Автомайдані” зазначають, що слідчого доставили у “швидку” з діагнозом “алкогольна кома”.

У той же час у відділі комунікації НП Тернопільської області повідомили, що за фактом перебування працівника поліції за кермом у стані алкогольного сп’яніння проводиться службова перевірка. За результатами перевірки буде прийняте рішення щодо подальшого перебування на посаді даного працівника.

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Коментарі (1)

СЕРГІЙ

01/02/2017

А ЩО ЗМІНИЛОСЯ В МВС ПРИ ЗАМІНІ МІЛІЦІЇ НА ПОЛІЦІЮ ЩО…..МЕНШЕ МОЖЕ ПОЧАЛИ КРАСТИ … МЕНШЕ ПЯНИХ ЗА РУЛЕМ МОЖЕ….ЩО …. А НІЧОГО……..ЛИШЕ ЗАРПЛАТА В ПОЛІЦЕЙСЬКИХ БІЛЬША І МАШИНИ СЛУЖБОВІ ДОБИВАЮТЬ ДО РУЧКИ А ПРО БЕНЗИНУ ЩО СПИСУЮТЬ ТО ВЖЕ МОЖНА І ПРО – МОВЧАТИ ….

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