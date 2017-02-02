Тернопільський слідчий, якого спіймали п’яним за кермом, влаштував цілий концерт і впав в алкогольну кому. ВІДЕО

У Тернополі патрульні затримали слідчого поліції, котрий перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Про це у “Фейсбуці” повідомляє Тернопільський осередок ВО “Автомайдан”.

За інформацією активістів, сьогодні близько 5 години ранку патрульна поліція зробила зауваження через неналежним чином припарковане авто слідчому. Той відповів, що не є водієм даного транспортного засобу, у нього є водій, а “сьогодні я п’ю!”.

Через 20 хвилин чоловіка затримали за кермом з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Від проходження алкотестеру “Драгер” правоохоронець відмовився, виявивши бажання приїхати в медичний заклад. Там неочікувано з’явилася дружина поліціянта, яка намагалась завадити роботі як медичного персоналу, так і патрульних.