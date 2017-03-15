Тернопільський “шумахер” примудрився за одне ДТП заробити три протоколи

15/03/2017 Розмір тексту:

14 березня, близько 22-ї години, на вулиці Морозенка трапилася за участі Renault Megane та ВАЗ 2109.

Водій Renault Megane не дотримався безпечної дистанції і допустив зіткнення з ВАЗ 2109. Після чого, з’їхав з місця ДТП. Даний факт зафіксували патрульні поліцейські. 35-річний водій був з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Під час освідування драгер показав 1,26 проміле алкоголю в крові.