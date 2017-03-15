Тернопільський “шумахер” примудрився за одне ДТП заробити три протоколи

15/03/2017 0
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14 березня, близько 22-ї години, на вулиці Морозенка трапилася за участі Renault Megane та ВАЗ 2109.

Водій Renault Megane не дотримався безпечної дистанції і допустив зіткнення з ВАЗ 2109. Після чого, з’їхав з місця ДТП. Даний факт зафіксували патрульні поліцейські. 35-річний водій був з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Під час освідування драгер показав 1,26 проміле алкоголю в крові.

На водія склали 3 протоколи. За ст.130 КУпАП (Керування у стані алкогольного сп’яніня), 124 (ДТП) та 122-4 (з’їзд з місця ДТП), повідомляють в управлінні патрульної поліції.

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