Тернопільський “Сбербанк” розбарикадувався

20/03/2017 Розмір тексту:

Працівники українського «Сбербанку», – дочірнього банку «Сбербанку России», – зранку понеділка, 20 березня, розблокували відділення банку в Тернополі, яке було заблоковано в суботу, 18 березня.

«Як і раніше, призупинена робота одного з відділень банку в м. Дніпрі та одного київського відділення. За фактом усіх інцидентів банк подав заяви до правоохоронних органів», – йдеться в повідомленні прес-служби «Сбербанку».

Згідно з ним, решта відділень банку працює в штатному режимі, повідомляє zaxid.net.

Нагадаємо, 18 березня в Тернополі протестувальники замурували входи до «Сбербанку» – зареєстрованого в Україні банку зі 100% російським державним капіталом. Також вони зафарбували вікна установи балончиками і обклеїли листівками.