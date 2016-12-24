У Тернополі чоловік з рушницею погрожував розстріляти поліцейських

24/12/2016 0
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“Охоронцю на приватній фірмі чоловік погрожує рушницею”, – такий виклик надійшов патрульним поліцейським сьогодні, близько 11-ї години.

Екіпаж оперативно прибув на вулицю Бродівську, де їх зустрів заявник, який розповів, що чоловік з рушницею погрожував вбивством і вистрелив в повітря. Потому зник у напрямку складських приміщень.

Полісмени вирушили на вказане місце. Прочісуючи територію і опитуючи перехожих, патрульні виявили підозрілу особу зі зброєю в руках. Він закричав до інспекторів: « Я вас застрілю і бронежилет не допоможе…» та здійснив постріл у повітря. Патрульні миттєво сховалися за укриттям і оголили табельну вогнепальну зброю.

Інспектори попередили про застосування зброї, якщо він не припинить правопорушення. Чоловік виконав закону вимогу патрульних поліцейських. Особу затримали та передали слідчо-оперативній групі.

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