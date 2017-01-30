Тернопільський радикал попався на корупції

30/01/2017 Розмір тексту:

Лідер Радикальної партії власного імені Олег Ляшко любить розпинатися у рекламних виступах проте, як суворо слід боротися з корупцією. Деколи він пропонує ставити корупціонерів “до стінки”.

У Тернополі у нього з’явилася чудова нагода показати свою принциповість не словом, а ділом. У лавах його партії завівся офіційно звинувачений у порушенні закону.

Як повідомляє Репортер

пильну увагу правоохоронців привернув депутат міськради Святослав Півторак. 27 грудня минулого року на нього склали протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення. Голова Тернопільського осередку Радикальної партії вчинив дії та прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів, а саме взяв участь у голосуванні за рішення про надання в безоплатне користування комунального майна Тернопільської міської ради громадській організації «Тернопільський Меморіал», засновником та керівником якої є депутат. Тим самим він порушив вимоги ч. 2 ст. 172-7 КУпАП.

Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, згідно закону, тягне за собою накладення штрафу від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чи зацікавить така “дрібниця” як виділення собі красивому комунального приміщення Олега Ляшка та керівництво партії дізнаємося незабаром.