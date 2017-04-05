Тернопільський прокурор, якого звинувачують у резонансному злочині, розслідував вбивство громадського активіста

04/04/2017 Розмір тексту:

29-річний прокурор Ігор Чайка, якого звинувачують у вбивстві мачухи та замаху на вбивство свого батька, представляв обвинувачення у справі вбивства кременецького активіста Віталія Ващенка.

Як відомо, вбивство Віталія Ващенка є одним з найрезонансніших злочинів минулого року на Тернопільщині, пише Галас.

Ігор Чайка є прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, прокуратури Тернопільської області.

Нагадаємо, у суботу, 1 квітня, у місті Дубно Рівненської області було скоєно вбивство адвоката Віти Шаблій, а також було поранено її чоловіка В’ячеслава Чайку. У скоєнні цього важкого злочину правоохоронці підозрюють сина потерпілого – працівника Тернопільської обласної прокуратури Ігоря Чайку. Основною робочою версією правоохоронців є особисті неприязні стосунки в родині. Наразі підозрюваного розшукують.