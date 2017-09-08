Тернопільський поліцейський отримав медаль від Міністерства оборони

08/09/2017 Розмір тексту:

Державну нагороду Міністерства оборони України отримав працівник роти поліції особливого призначення «Тернопіль».

Відзнаку за самовідданість і стійкість, проявлені під час виконання спеціальних завдань в АТО, та медаль «За сприяння Збройним силам України» отримав майор поліції Віталій Цап, повідомляють у поліції.



Нагороду заступнику командира роти по кадровому забезпеченню вручив керівник поліції Тернопільської області Олександр Богомол під час наради в обласному управлінні.

Він подякував спецпризначенцю за бездоганну службу та виявлений при цьому високий професіоналізм та побажав здоров’я і наполегливості для подальших професійних здобутків.