Тернопільський перинатальний центр купить ліків на півмільйона в “Аптеки 44”

20/04/2017 Розмір тексту:

31 березня 2017 року комунальне підприємство Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Матері і дитини» провело конкурс на закупівлю фармацевтичної продукції (наркотичні, психотропні, прекурсори та препарати для наркозу) через систему електронних закупівель «Prozorro».

За результатами було акцептована пропозиція ТОВ «Аптека №44» з сумою закупівлі майже 480 тисяч гривень, повідомляє Верховенство права.

Всього в аукціоні брали участь 4 компанії – ТОВ «Аптека №44», «Тернопільська обласна міжлікарняна аптека №126», КП «Міжлікарняна аптека №272» і ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров’я народу».

За результатами конкурсу було укладено договір на закупівлю фармацевтичної продукції з ТОВ «Аптека №44» на суму 479 900 гривень.

Також, за допомогою аналітичної платформи «YouControl» громадської організації «Верховенство права» вдалося з’ясувати, що переможець торгів – ТОВ «Аптека №44», створене у липні 2005 року зі статутним капіталом 50 000,00 гривень. Головним засновником і кінцевим бенефіціарним власником підприємства значиться Іван Худзік. Підприємство почало брати участь у закупівлях з квітня 2014 року.