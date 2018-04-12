Тернопільський пенсіонер дорого заплатив за ніч із 35-річною молодицею

12/04/2018 Розмір тексту:

Привів додому випадкову знайому та втратив заощадження: у таку кримінальну пригоду потрапив 60-річний тернополянин. Пенсіонера обікрала 35-річна молодиця.

Про крадіжку працівникам Тернопільського відділу поліції сам потерпілий. Розповів, що відпочиваючи у компанії з приятелями, він і познайомився, як виявилося згодом, зі злодійкою. Знайомство продовжилося у помешканні тернополянина. Він навіть не одразу зрозумів, що впустив до квартири крадійку, адже відсутність коштів у сховку виявив лише за декілька днів після гостини.

Поліцейські розшукали підозрювану. Мешканка обласного центру в минулому вже потрапляла в поле зору правоохоронців через крадіжки. Не втрималася зловмисниця від криміналу і тепер.

Коли господар помешкання заснув, жінка ретельно обшукала кімнати і таки знайшла сховок з грошима. Поклала до кишені 26 тисяч гривень, а вранці спокійно попрощавшись, винесла чужі гроші з хати.

Краденими коштами молодиця погасила власні заборгованості, ще й дітям нових речей купила, тож повернути потерпілому вже було нічого.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Подальшу долю тернополянки виріше суд, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.