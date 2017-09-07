Тернопільський “Отелло” вимагав у коханця дружини 1000 доларів

07/09/2017 Розмір тексту:

Кримінальне провадження з обвинувальним актом стосовно 30-річного мешканця обласного центру направили до суду тернопільські поліцейські. Чоловік вимагав 1000 доларіів у знайомого дружини.

Кримінальна історія розпочалася через роман дружини підозрюваного з іншим мешканцем обласного центру, у той час коли він сам перебував на заробітках за кордоном. Повернувшись, ревнивець дізнався про зрадублаговірної і вирішив на цьому підзаробити. З дружиною розлучився, а залицяльникові став постійно телефонувати з погрозами, вимагаючи гроші.

До справи залучив свого знайомого. Його теж використав для залякування жертви: той представлявся місцевим «авторитетом» та вже разом погрожували у разі несплати і в «асфальт закатати», і «руки-ноги поламати».

Потерпілий не витримав і звернувся в поліцію. Зловмисника взяли під час передачі йому частини суми, яку вимагав, – 200 доларів США. Лиходія затримали в порядку статті 208 КПК та оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 189 Кримінального кодексу – вимагання за попередньою змовою групою осіб, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 3 до семи років.

Підозрюваний невдовзі постане перед судом, який обере йому міру покарання. Наразі триває досудове розслідування й стосовно іншого учасника протиправних дій, повідомляють у поліції.