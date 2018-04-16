Тернопільський “Отелло” розбив носа благовірній та забрав у неї телефон

16/04/2018 0
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Мешканці проспекту Злуки пів 8 ранку зателефонували на спецлінію 102 і повідомили про крик у сусідній квартирі. За словами заявниці, сусідка благала про допомогу.

«Колишній чоловік приревнував мене, розбив носа, забрав мій мобільний телефон і моєї подруги», – скаржилася патрульним потерпіла.

Інспектори швидко розшукали винуватця сімейного скандалу і викликали слідчо-оперативну групу. Громадянина доставили до відділку поліції, щоб з’ясувати всі обставини, повідомляють у патрульній поліції.

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