Тернопільський наркодилер продавав таблетки, страшніші за героїн

21/05/2017 Розмір тексту:

Після відбування покарань за ґратами за майнові та наркозлочини, а це в загальному 15 років ув’язнення, тернополянин започаткував власний наркобізнес. За словами оперативників, він налагодив схему збуту медпрепарату “Субутекс” мешканцям міста та області. За одну таблетку просив п’ятсот гривень.

Керівник підрозділу протидії наркозлочинності УКП ГУНП в Тернопільськійобласті Михайло Димида каже, що затримали наркоторговця на гарячомусаме під час реалізації чергової “дози”. Уже відомо, що наркосировину вінзакуповував у сусідній області, а туди вона потрапляла контрабандою з країнЄвропи. Наразі оперативники встановили особи близько п’ятдесяти покупців, які купували “Субутекс” у мешканця обласного центру. Відомо, що постійніклієнти за товаром приходили одразу за місцем проживання “бізнесмена”, а інші про покупку домовлялися телефоном.

18 травня наркоторговця затримали відповідно до статті 208 КУпАП. Йомуоголосили підозру згідно з статтею 307 частина 1 ККУ – Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чипересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Вирішується питання про обранняйому міри запобіжного заходу, а саме – взяття під варту.

Михайло Димида звертається до молоді, не вірити розповідям про те, щовживання “Субутексу” безпечне для організму. Ці таблетки, як і героїн, викликають дуже швидку залежність, а ломка після нього навіть сильніша. Достатньо 2-3 разів, аби сформувалася психологічна залежність – бажанняпостійно перебувати у стані безмежної радості і щастя. З часом виникаєнеобхідність збільшувати дозу.

Пам’ятайте, якщо приймати “Субутекс” не в медичних цілях, ризик стати наркоманом суттєво зростає, наголошують у відділі комунікації поліції Тернопільської області.