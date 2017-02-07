Тернопільський нардеп заговорив про воєнний стан. ВІДЕО

06/02/2017 Розмір тексту:

Якщо ми говоримо, що у нас війна, то треба називати війну війною і, напевно, все-таки вводити воєнний стан.

Таку думку в ефірі телеканалу “112 Україна” озвучив народний депутат від фракції “Самопоміч” Тарас Пастух.

“Як депутатам, так і всій країні потрібно бути послідовними. Якщо ми говоримо, що у нас війна, то треба називати війну війною і, напевно, все-таки вводити воєнний стан”, – заявив Тарас Пастух.

При цьому парламентарій зазначив, що країна повинна захищатися у випадку повномасштабної атаки. “Ми не можемо, скажімо, на території двох областей силами 20-30 тисяч військовослужбовців тримати всю оборону. Це повинна утримувати вся країна. Це, очевидно, будуть мобілізації, очевидно, що будуть викликати хлопців із резерву, тому що якщо війна, то тоді війна”, – зазначив він.

Тарас Пастух також зазначив, що, перебуваючи на Донбасі, війни не побачив. “Я побачив досить комфортні умови для масштабного бізнесу, якого, в принципі, не було. Такої контрабанди, яка там зараз існує… Це просто шалені масштаби і схеми. І найголовніше, що це вигідно як тій стороні, так і цій”, – вважає народний депутат.

За словами парламентарія, вже через кілька днів після втрати міста Дебальцевого в Донецькій області було відновлено залізничний вузол.

“І відтоді пішло залізничне сполучення територією, підконтрольною Україні. Від цього моменту через станцію “Костянтинівка”… Спілкуючись із залізничниками… Вони розповідають, що лише через цю станцію, через цю гілку перемістилося туди і назад понад 700 тис. вагонів з вантажем”, – заявив Пастух.

Він також додав: “Ми, виходить, на рівні держави абсолютно нормально співпрацюємо з цією стороною”.

Нагадаємо, лідер фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко закликала ухвалити законопроект щодо окупованих територіях, ввести воєнний стан у Луганській та Донецькій областях та припинити торгівлю з окупованими територіями.

Раніше заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв заявив, що в АП не обговорюють питання введення воєнного стану у зв’язку із загостренням ситуації на лінії розмежування в районі Авдіївки.