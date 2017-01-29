Тернопільський нардеп відтиснувся від підлоги і передав естафету кумові
28/01/2017 1
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Перерву між засіданнями Верховної ради нардепи від Тернопільщини заповнюють по різному.
Тарас Пастух, член фракції «Самопоміч», цими днями перебуває на сході країни. Там він бере участь в акції блокування руху вантажів на окуповані території.
Олег Барна, член фракції БПП «Солідарність», «вдарився» у будівництво. Він їздить по своєму виборчому округу і перевіряє стан недобудованих об’єктів.
А ось Ігор Побер похизувався участю у флешмобі #22 PushUpChallenge з віджимання. Ігор Миколайович легко виконав заявлену кількість віджимань і передав естафету своєму кумові.
Тут, як мовиться, кожному своє, пише сайт pro.te.ua.
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Коментарі (1)
Правда28/01/2017
А що він більше знає і може крім віджимань.