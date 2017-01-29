Тернопільський нардеп відтиснувся від підлоги і передав естафету кумові

28/01/2017 Розмір тексту:

Перерву між засіданнями Верховної ради нардепи від Тернопільщини заповнюють по різному.

Тарас Пастух, член фракції «Самопоміч», цими днями перебуває на сході країни. Там він бере участь в акції блокування руху вантажів на окуповані території.

Олег Барна, член фракції БПП «Солідарність», «вдарився» у будівництво. Він їздить по своєму виборчому округу і перевіряє стан недобудованих об’єктів.

А ось Ігор Побер похизувався участю у флешмобі #22 PushUpChallenge з віджимання. Ігор Миколайович легко виконав заявлену кількість віджимань і передав естафету своєму кумові.

Тут, як мовиться, кожному своє, пише сайт pro.te.ua.