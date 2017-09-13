Тернопільський нардеп розповів, що спільного у Саакашвілі, Тимошенко і Путіна
Дії Саакашвілі – чистої води провокація, спрямована на розхитування ситуації в Україні.
Так вважає народний депутат Роман Заставний, котрий прокоментував для «За Збручем» перетин політиком з Грузії державного кордону України.
«У нього величезна жага до влади. Про диктаторські методи управління Саакашвілі, неадекватну поведінку знаю не лише зі ЗМІ, а й від друзів, які живуть у Грузії і які про це неодноразово відкрито говорили. Вони наводять дуже простий приклад: за часи правління Саакашвілі в Грузії зникли безвісти більше 500 людей. Це – підприємці, активні люди, які дозволяли собі публічно відстоювати свою точку зору, відмінну від позиції тодішнього президента.
Ті народні депутати України, які були на кордоні з Саакашвілі, це люди, що демонструють політику минулого. Українська влада повинна належно відреагувати на це, вчинити як з людьми, які порушили державний кордон.
Я не розумію, чим на сьогоднішній день відрізняються між собою Путін, Саакашвілі, Тимошенко. Всі вони – порушники закону, публічно демонструючи неприйнятні речі, претендують на найвищі пости в державі. Чого тоді можна від них очікувати? Всього. Жодні закони для них не писані», – сказав Роман Заставний.
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Коментарі (2)
греко-католик13/09/2017
Коли я ще в 2014 році критично висловився супроти Екки Згуладзе, в неті, то мені погрожували вбивством, і були спроби вбивства, але їх вчиняли не грузини, а місцеві штунди, під керівництвом соплемінників Григяно-Капітельман.
греко-католик13/09/2017
Якто чим? Путін поганий “мент”, Тімошенко хороший “мент”, а Саакашвілі добровільний найманець двох попередніх людоїдів. (не зміг ввести)