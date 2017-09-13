Тернопільський нардеп розповів, що спільного у Саакашвілі, Тимошенко і Путіна

13/09/2017 Розмір тексту:

Дії Саакашвілі – чистої води провокація, спрямована на розхитування ситуації в Україні.

Так вважає народний депутат Роман Заставний, котрий прокоментував для «За Збручем» перетин політиком з Грузії державного кордону України.

«У нього величезна жага до влади. Про диктаторські методи управління Саакашвілі, неадекватну поведінку знаю не лише зі ЗМІ, а й від друзів, які живуть у Грузії і які про це неодноразово відкрито говорили. Вони наводять дуже простий приклад: за часи правління Саакашвілі в Грузії зникли безвісти більше 500 людей. Це – підприємці, активні люди, які дозволяли собі публічно відстоювати свою точку зору, відмінну від позиції тодішнього президента.

Ті народні депутати України, які були на кордоні з Саакашвілі, це люди, що демонструють політику минулого. Українська влада повинна належно відреагувати на це, вчинити як з людьми, які порушили державний кордон.

Я не розумію, чим на сьогоднішній день відрізняються між собою Путін, Саакашвілі, Тимошенко. Всі вони – порушники закону, публічно демонструючи неприйнятні речі, претендують на найвищі пости в державі. Чого тоді можна від них очікувати? Всього. Жодні закони для них не писані», – сказав Роман Заставний.