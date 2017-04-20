Тернопільський нардеп пояснив, кому вигідний мораторій на продаж землі

20/04/2017 Розмір тексту:

Україні треба відмовитися від совдепівського принципу забороняти селянам користуватися своїм майном, щоб натомість «комусь» це було вигідно. Якщо держава дала селянину пай, то логічно і правильно дати йому змогу самостійно розпоряджатися ним.

Про це сказав народний депутат Роман Заставний, коментуючи на прохання “За Збручем” зняття мораторію на продаж землі.

“Треба визнати, що ринок землі в Україні давно відкритий. Сільськогосподарською землею торгують на спекулятивному ринку, де реальна вартість гектара занижена у 5, а то й більше разів. Не секрет, що землю в Україні неофіційно продають по 2 тисячі доларів за га, коли реальна її ціна – не менше 10 тис. дол. Маємо приклад сусідньої Польщі, де гектар землі коштує від 10 тис. євро. – ззаначає Роман Заставний. – Від нинішньої аграрної політики в Україні потерпають лише прості люди, які віддають за безцінь свої паї. Наприклад, дідусь і бабуся в селі могли б використати серйозні гроші за свої паї, які заробили чесною тяжкою працею, допомагаючи дітям, внукам, чи щоб покращити власні житлові умови, здоров’я”.

На думку народного депутата, мораторій на продаж землі, насамперед, вигідний агрохолдингам, великим господарствам, які орендують селянські угіддя за копійки.

“Моя позиція: по-перше, зупинити істерію, яку провокують окремі політики заради дешевого популізму на цій темі. По-друге, у два етапи впровадити ринок землі. Оскільки, у розпорядженні держави є мільйон гектарів землі, вона повинна виставити її на продаж – на публічні, відкриті торги. Відтак сформується ринкова ціна. Держава цілком може обмежити й мінімальну ціну за землю, виходячи з її кадастрової оцінки”, – зазначає Роман Заставний.

При цьому він наголошує, що ринок землі – це ще й серйозні надходження до місцевих бюджетів з прибуткового податку (18%). Тож держава повинна стати основним оператором на ринку землі, щоб мінімізувати спекуляції.

“Зараз залишилося дуже мало і водночас багато: селянам усвідомити власну вигоду від ринку землі, а політикам – прийняти позицію, яка б працювала не на користь олігархів, а на простих людей землі”, – констатує Роман Заставний.