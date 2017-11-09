Тернопільський медик розповіла, як правильно робити щеплення від грипу

09/11/2017 Розмір тексту:

У передепідемічний період жителів краю просять щепитися від грипу. А також нагадують, що у цій процедурі є певні правила, порушувати які не можна.

Щеплення від грипу проводять лише у тому випадку, коли людина повністю здорова. А відпускають вакцину за рецептом сімейного лікаря.

«Насамперед необхідно звернутися до сімейного лікаря, пройти обстеження, щоб бути впевненим у тому, що людина є здоровою. Далі лікар виписує рецепт, і медичний заклад має надати сумку-холодильник. З цією сумкою людина приходить до аптечного закладу. Там відпускають саме ту вакцину,яку призначив сімейний лікар. З купленою вакциною людина йде до медичного закладу у профілактичний кабінет, там йому і проводять цю процедуру», – розповідає генеральний директор Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання Наталія Марків.

Нагадаємо, вартує вакцина від 180-ти до 250-ти гривень. Проте чимало жителів краю надає перевагу народним методам профілактики, серед яких вітамінізована їжа.

Лікарі рекомендують процедуру щеплення насамперед тим особам, які працюють з великою кількістю людей.

Софія Романська