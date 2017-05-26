Тернопільський кікбоксер здобув Кубок світу

26/05/2017 Розмір тексту:

Тернопільський спортсмен Максим Грейцар став переможцем Кубку світу з кікбоксингу за версією WAKO.

Цей турнір за участі команд із 32 країн днями завершився у Будапешті, повідомляє прес-служба ОДА. Виступаючи у суперважкій ваговій категорії серед спортсменів до 19 років, наш земляк у третьому раунді фінального поєдинку нокаутом здолав суперника із Молдови. Як розповів Максим Грейцар, він зразу вийшов на фінал, молдавський спортсмен згідно жеребкування змагався з росіянином і виграв у нього, а тоді довелося і їм змагатися. «Я дуже задоволений, адже добився цього звання, я до того йшов», – каже спортсмен.

У складі національної збірної України ще двоє представників Тернопільської області стали бронзовими призерами світової першостів Угорщині. За словами тренера спортсменів, Президента Федерації кікбоксингу Тернопільської області за версією WAKO Олександра Дульнєва, у вазі до 86 кг в розділі фул-контакт серед дорослих Василь Худзік зайняв третє місце і в вазі до 54 кг в розділі К-І спортсмен Данило Рибченко став третім. «Цими показниками ми задоволені. Звичайно, хотілося б більше медалей», – наголошує тренер.

«Золото» і дві «бронзи» тернополян допомогли українській збірній зайняти на Кубку світу перше загальнокомандне місце в розділі К-1 «лоу-кік», обійшовши команди Росії, Польщі, Сербії. Як стверджує начальник управління фізичної культури та спорту Тернопільської облдержадміністрації Віктор Мацикур, обіцяючи повне сприяння кікбоксерам на рівні обласної влади: «Федерація WAKO, де виступають хлопці, які сьогодні повернулися з медалями, з нагородами, мабуть одна із найперспективніших в світі. Обравши цю федерацію, хлопці мають найдовшу можливість прогресувати, показувати високі спортивні результати».

Наступними стартами тернопільських спорстменів стануть Чемпіонат Європи серед юніорів та молоді з кікбоксингу за версією WAKO, який у вересні пройде в Македонії, та Чемпіонат світу серед дорослих, що в листопаді відбудеться у Будапешті.