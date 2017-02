Тернопільський гурт вибув з боротьби за участь у Євробаченні. ВІДЕО

Відбувся перший півфінал національного відбору на “домашнє” “Євробачення-2017”. Відкрили дійство тернополяни з колективу SKAI.

Як відзначила член журі Джамала, їх виступ із піснею All My Love For You був дуже справжнім та чоловічим: “Я чула, що щось завадило тобі дати більше у кульмінації, але чутно, що це завершена композиція”.

Фронтмен гурту Олег Собчук, зізнався, що виступав хворим, пише 0352.ua.

Меладзе відзначив досвідченість та “вдачу” гурту, оскільки саме їм випало відкривати змагання, а соліст дуже захворів. За його словами пісня SKAI дуже перспективна.

На жаль, хлопці не потрапили у наступний етап відбору. За результатами виставлених балів від журі та глядацьких симпатій у вигляді голосів лідерами стали TAYANNA та гурт “Сальто назад”.