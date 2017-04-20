Тернопільський гурт “Los Colorados” відсвяткує 10-річчя великим сольним концертом

20/04/2017 0
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22 квітня о 21.00 год. «Los Colorados» відіграє великий сольний виступ, присвячений 10-річчю гурту в тернопільському пабі «Хмільне Щастя».

У програмі головні хіти гурту, які набрали мільйони переглядів на Youtube та принесли «Los Colorados» визнання і популярність у Європі. На відвідувачів очікують сюрпризи, серед яких – нові пісні з майбутнього третього альбому гурту.

Квитки на концерт вже у продажу, прямо зараз купуйте їх в один клік на gastroli.ua/events/5403 або запитуйте в ЦУМі (відділ Konica).

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