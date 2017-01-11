Тернопільський дієтолог розповіла, як швидко повернути форму після святкових застіль

11/01/2017 Розмір тексту:

Накривати пишні святкові столи – давня українська традиція. Як результат – перевантаження шлунка і зайві кілограми. Тернопільські дієтологи радять після святкових застіль влаштувати собі розвантажувальні дні. Таким способом вдасться зберегти хорошу фізичну форму.

Дієтолог Оксана Боровицька допомагає тернопільським жінкам схуднути. Вона підбирає дієти за групою крові. Дієтолог наголошує, кожній жінці важливо постійно контролювати масу тіла. Таким чином багатьох проблем зі здоров’ям можна буде уникнути.

«Ожиріння, як і будь-яке інше захворювання краще попередити. Тому раджу усім жінкам, якщо ви помітили зайві кілограми після свят, найкраще влаштувати собі розвантажувальні дні. Тоді раціон можуть складати легкі салати, супи, кефір. Особливо ефективні монодієти, однак ними зловживати не варто. Монодієта – це коли кілька днів вживаєш лише один продукт, наприклад кефір або яблука. Якщо організм здоровий, можна дозволити собі такі розвантажувальні дні. У будь-якому випадку варто пам’ятати, що головне – це збалансоване харчування. Оскільки організм людини потребує білків, жирів, вуглеводів».

Дієтологи застерігають: варто уникати дієт неповнолітнім. А в разі ожиріння варто завернутися за консультацією до професіонала.