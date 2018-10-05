Тернопільський депутат намагається “відсудити” у патрульних 85000 гривень. ВІДЕО
05/10/2018 0
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За зіпсовану репутацію – 85 тисяч гривень. Саме таку компенсацію вимагає Олександр Башта в патрульної поліції.
Депутат облради позивається до суду через те, що правоохоронці, на його думку, необґрунтовано виписали йому з десяток протоколів за порушення правил дорожнього руху. Про це йдеться в сюжеті ІНТБ.
В обласному управлінні патрульної поліції звинувачення позивача заперечують.
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