Тернопільський депутат намагається “відсудити” у патрульних 85000 гривень. ВІДЕО

05/10/2018 0
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За зіпсовану репутацію – 85 тисяч гривень. Саме таку компенсацію вимагає Олександр Башта в патрульної поліції.

Депутат облради позивається до суду через те, що правоохоронці, на його думку, необґрунтовано виписали йому з десяток протоколів за порушення правил дорожнього руху. Про це йдеться в сюжеті ІНТБ.

В обласному управлінні патрульної поліції звинувачення  позивача заперечують.

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