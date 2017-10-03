Тернопільський чемпіон з бодібілдингу Олег Кривий: «Повірте, я повернуся і це буде вже не той “Алежа”»

У попередні вихідні Олег став чемпіоном «Arnold Classic Europe» у ще дореферендумній Барселоні, а цієї неділі став першим на «2017 EVLS Prague Showdown». На турнірі у чеській столиці виступило близько 400 культуристів з усієї Європи. Фактично, ці змагання мали статус неофіційної першості континенту.

– Ось і закінчився, ще один змагальний сезон, – написав Олег Кривий на сторінці в «Фейсбуку». – Перемога в двох різних категоріях протягом двох тижнів вселяє надію, що я на правильному шляху. Хочеться подякувати усім, хто взяв участь в моїй підготовці: спонсорам, тренувальним партнерам та людям, які доклали багато зусиль, щоб мій прогрес відбувся. Я вас ціную, та вдячний, що ви в мене вірите. Дякую своїй дівчинці за те, що ти вже невперше проходиш цей шлях разом зі мною. Без тебе цього всього не було б. А якщо б і було… Та ні навіть думати не хочу!

Коли мене нагороджували, на очі наверталися сльози. Чому? Тому що з дитинства мені забороняли займатися спортом, і в подальшому батьки мені завжди говорили, що в житті це тобі непотрібно. Я згадував все: звідки я і з якого маленького села приїхав у Тернопіль. І ось тепер я стою тут і вони оголошують: “Winner Oleh Kryvyi! “

Дякую усім хто підтримував і писав, дзвонив. Не встигав відповідати усім, але ви – моя мотивація!

Не все задумане вийшло, але напевно це й добре. Мені кажуть: «Так ти ж чемпіон…» Я максималіст. І чемпіон один. Так вирішили судді, а вони завжди праві і після бою кулаками не розмахують (Олег натякає на поразку в абсолютній першості – прим. ред.)Це для мене новий виклик. Вони не розуміють з ким зв’язалися ))))! Будь, які проблемні ситуації в моєму житті мене загартовували. Так і тут. Повірте, я повернуся і це буде вже не той “Алежа”. А я людина слова…. В мене лише три роки змагального стажу. Просто дайте трохи часу. Маленька битва програна, але війна за мрію продовжується. Щоб бути там де інші не можуть бути, ти повинен робити те, що інші не можуть робити. Ваш BEAST!

Підтримали Олега Кривого й інші бодібілдери. «Тут ще можна посперечатися стосовно абсолютного, – написав киянин Роман Ющенко. – Як на мене, то пози зі спини за тобою, ноги виграв і взагалі виглядав більш потужно. Але суддям видніше, на те вони і судді. Не будемо сперечатися».

«Дещо культуристичніше абсолютний виглядає, різьбленіше, – каже – Владислав Мажара. – Бічні і передні за ним. Але зі спини пролітає як фанера над Парижем, зокрема й через позинг».

«Суддям видніше, – коментує Сергій Білоус. – Суддям видно так само як і всім, вони просто приймають рішення. І як показують змагання – не завжди форма вирішує. Дуже прикро, що спортсмен гідний більшого, а його ставлять набагато нижче. І то ж не тільки бодібілдингу стосується. Навіть у футболі не зараховують голи».

Тепер, повернувшись до Тернополя, Олег Кривий сконцентрується на організаторській роботі. 15 жовтня з ініціативи пана Кривого, котрий також обіймає посаду президента Федерації бодібілдингу Тернопілля, відбудеться «International Ternopil Cup», унікальний для нашого міста турнір, на якому зберуться найсильніші культуристи України та понад десяти європейських країн. Початок дійства – о 16:00 на сцені Палацу культури «Березіль» імені Леся Курбаса.

Окрім змагань з бодібілдингу естети також зможуть насолодитися красою жіночого тіла, переглянувши конкурс «Міс Бікіні». У ньому за перемогу посперечаються близько сотні дівчат з усієї України. У статусі почесних гостей до Тернополя завітають видатні бодібілдери-професіонали – німець Денніс Вольф та чех Мілан Шадек. Обоє прочитають для всіх бажаючих лекції, а Мілан ще й у антракті «International Ternopil Cup» проведе показовий виступ.

Гадаємо, тернополяни не мають оминути такої події. Квитків, вартість яких усього 350 гривень, у касах Центрального Універмагу міста Тернополя, сайті Concert.ua і спортзалі «Колізей» залишилося не так вже й багато. Поспішайте!