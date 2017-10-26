Тернопільський борець виступатиме на чемпіонаті світу

25/10/2017 Розмір тексту:

Тернополянин Андрій Антонюк здобув першість у всеукраїнських змаганнях з греко-римської боротьби і братиме участь у чемпіонаті світу. Змагання світового рівня відбудуться вкінці листопада у польському місті Бидгощ.

Андрій Антонюк нині чемпіон України. Він здобув блискучу перемогу на Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби пам’яті заслуженого тренера України Леоніда Гайріяна. Андрій змагався з досить сильним суперником, однак перемогу вдалося відвоювати.

«У нашій столиці відбувся вирішальний Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам’яті заслуженого тренера України Леоніда Гайріяна. І на цьому турнірі вдалося виявити чемпіона Андрія Антонюка. Це відбірковий турнір на Чемпіонат Світу U-23. Відбуватимуться змагання у Польщі в листопаді цього року. Ми щиро раді за Андрія, будемо його підтримувати на цьому світовому поєдинку», – відзначив заслужений тренер України з греко-римської боротьби Андрій Телебан.

Друзі називають Андрія майстром контратак і щиро бажають йому перемоги на Чемпіонаті Світу.

Софія Романська