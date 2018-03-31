Тернопільський бодібілдер сенсаційно переміг у Греції. ВІДЕО

31/03/2018 Розмір тексту:

Тернопільскому бодібілдерові Олегу Кривому підкорилося чергове досягнення. Вигравши усі найвищі титули на аматорському помості, Олег перейшов у професіонали і 10 березня дебютував там з другого місця на турнірі в Бразилії.

Ще тоді Олег анонсував, що наприкінці місяця збирається виступити в Нафпліоні (Греція). Цей турнір відбувся і Олег здобув на ньому перемогу не лише у своїй (до 90 кг), а й в абсолютній ваговій категорії, пише UA-футбол.

«Їду зараз до дому і згадую ті емоції, які я пережив на турнірі в Греції, – пише Кривий на власній сторінці у «Фейсбуку». – Це просто неможливо передати словами! Слухаючи інших спортсменів, часто чую такі слова: “Важко”, “Я так не можу”, “Змучився” тощо. В мене чомусь все по-іншому.

Чим ближче старт, тим у мені прокидається більша жага до перемоги, спортивна злість, і внутрішній спокій, які повністю концентрують на цілі. Я внутрішньо готовий до всього, що буде в підготовці до змагань, оскільки це те, чим живу і без чого не уявляю себе. Заради цих емоцій готовий пройти цей шлях знову і знову. Це мій наркотик. Це той кайф, який змушує серце битися швидше.

Коли вам стає важко, просто подумайте: “Чи готові ви зійти зі сцени, коли на ній залишиться хтось інший? ” Просте правило життя: «Або робиш все можливе і отримуєш максимум, або робиш як вийде і отримуєш те, на що заслужив».