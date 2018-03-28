Тернопільський біатлоніст заробив за сезон понад 12 тисяч євро призових

28/03/2018 Розмір тексту:

Враховувались призові на етапах Кубка світу, Кубка IBU, чемпіонаті Європи та Різдвяній гонці, у сезоні-17/18, що завершився минулої неділі, збірна України з біатлону заробила загалом 188 800 євро.

Як повідомляє ua.tribuna.com, найбільше призових заробила Юлія Джима (на фото) – 55 тисяч євро. У першій трійці також Віта Семеренко (35,5 тисяч) і Валя Семеренко (18,5 тисяч). На четвертому місці найкращий з чоловіків – Дмитро Підручний (12,5 тисяч).

За потрапляння в ТОП-6 Кубка націй жіноча збірна України заробила додатково 19 тисяч євро.

Відзначимо, що Юлія Джима втратила 6 тисяч євро через те, що не поїхала на останній етап Кубка світу в Тюмень і втратила місце в ТОП-10 загального заліку Кубка світу-17/18.

Серед чоловіків найбільше заробив Дмитро Підручний. Його дохід склав 12 500 євро.

Призові, які заробили українські біатлоністи за сезон 2017/2018:

1. Юлія Джима (55 000 євро)

2. Віта Семеренко (35 500 євро)

3.Валя Семеренко (18 500 євро)

4. Дмитро Підручний (12 500 євро)

5. Ірина Варвинець (9 650 євро)

6. Юлія Журавок (9 400 євро)

7. Артем Прима (7 400 євро)

8. Олена Підгрушна (6 500 євро)

9. Анастасія Меркушина (5 500 євро)

10.Владімір Семаков (3 000 євро)

11. Артем Тищенко (2800 євро)

12. Ольга Абрамова (2000 євро)

13. Сергій Семенов (1000 євро)

14. Андрій Доценко (500 євро)

14. Максим Івко (500 євро)

14. Марія Панфілова (500 євро)

Додамо, що обидві наші збірні за підсумками сезону-17/18 втратили по одній квоті і тепер у Кубку світу-18/19 в особистих гонках у жінок ми можемо виставити не більше п’яти біатлоністок (було – шість), а в чоловіків – не більше чотирьох (було – п’ять).

Джерело: zik.ua