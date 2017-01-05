Тернопільський біатлоніст не зможе виступати на Кубку світу, бо підхопив вірус

05/01/2017 Розмір тексту:

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний повідомив, що не зможе стартувати в Обергофі через хворобу.

“Почуваю себе дуже погано, останні дні майже нічого не їв, схуд, сил немає. Сьогодні переїхали в Обергоф, мене хотіли залишити в Австрії, але не було з ким. Завтра, швидше за все, поїдемо в клініку тому що нічого не допомагає. Про старти в найближчі дні можна і не думати”,- сказав біатлоніст у коментарі podrobnosti.ua.

Нагадаємо, Підручний підхопив вірус кілька днів тому під час тренувального збору в Австрії.