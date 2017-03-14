Тернопільський автомайдан шукає однодумців
14/03/2017 1
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ГО “Автомайдан Тернопіль” оголосив про повну мобілізацію.
Про це організація написала на своїй сторінці у соцмережі.
“Ми обурені ситуацією з затриманням патріотів України, наших побратимів, недобитками котрі залишилися в правоохоронних структурах (СБУ, поліції). Тому ми оголошуємо повну мобілізацію небайдужих громадян та дружніх ГО.
Починаючи із завтрашнього дня, у нашому офісі, буде розгорнуто координаційний штаб по підтримці учасників блокади. Крім цього, ми чекаємо на добровольців, які готові долучитися до визволення затриманих патріотів.
Адреса офісу: вул. Івана Франка, 12, офіс 22, Тернопіль, 46001
тел. 0677611011″.
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Коментарі (1)
Знаючий14/03/2017
Так точно!!!