Тернопільський автомайдан шукає однодумців

14/03/2017 Розмір тексту:

ГО “Автомайдан Тернопіль” оголосив про повну мобілізацію.

Про це організація написала на своїй сторінці у соцмережі.

“Ми обурені ситуацією з затриманням патріотів України, наших побратимів, недобитками котрі залишилися в правоохоронних структурах (СБУ, поліції). Тому ми оголошуємо повну мобілізацію небайдужих громадян та дружніх ГО.

Починаючи із завтрашнього дня, у нашому офісі, буде розгорнуто координаційний штаб по підтримці учасників блокади. Крім цього, ми чекаємо на добровольців, які готові долучитися до визволення затриманих патріотів.

Адреса офісу: вул. Івана Франка, 12, офіс 22, Тернопіль, 46001

тел. 0677611011″.

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