Тернопільський апеляційний суд скасував вирок сержанту, визнаному винним у загибелі 6 однополчан на Херсонщині

25/09/2018 Розмір тексту:

Колегія суддів апеляційного суду Тернопільської області скасувала вирок Тернопільського міськрайонного суду від 22 червня 2016 року, яким 28-річного Олексія В. визнано винним за ч.1 ст. 129 (погроза вбивством) та за ч.2 ст. 412 КК України (необережне знищення або пошкодження військового майна, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки) та призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Крім того, досудовим слідством Олексій В. звинувачувався за ч.2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей та майнову шкоду в особливо великому розмірі), але суд виправдав його.

Як встановлено судом, 4 березня 2014 року наказом командира військової частини польова пошта В2731 Олексія В. призначено на посаду сержанта з матеріального забезпечення 1-ої танкової роти військової частини та присвоєно відповідне військове звання.

У жовтні 2014 року сержант у складі військової частини прибув до польового табору біля с. Ставки Каланчацького району Херсонської області.

1 лютого 2015 року приблизно о 1-ій год. ночі сержант Олексій В., перебуваючи у наметі в стані алкогольного сп’яніння, отримав по телефону повідомлення про важке поранення свого товариша у районі проведення антитерористичної операції (далі — АТО) та зізнався присутнім військовослужбовцям, що не бажає їхати в зону АТО, оскільки боїться загинути. У відповідь солдат Сергій З. зауважив, що всі військовослужбовці повинні виконувати свої обов’язки в зоні АТО.

Незадоволений почутим, обвинувачений взяв приведений у бойову готовність автомат КС-74, підійшов упритул до Сергій З. і, погрожуючи вбивством, здійснив два постріли вгору. Присутні військовослужбовці його роззброїли.

Після цього сержант повернувся у намет свого підрозділу та, бажаючи нагріти приміщення, діючи із злочинною самовпевненістю, порушуючи вимоги законодавства, недбало поставився до покладених на нього обов’язків з пожежної безпеки, плеснув легкозаймисту речовину в отвір пічки, спричинивши різке займання 20-літрової пластмасової ємкості з легкозаймистою речовиною. Виникла пожежа. Полум’я поширилось на чотири сусідні намети військової частини.

Внаслідок пожежі загинули шестеро військовослужбовців, знищено зброю, бойові припаси та інше військове майно військових частин на загальну суму 142 тис. 348 грн, що призвело до зриву виконання завдань мотопіхотної та танкової роти, підриву їх боєздатності, тобто до тяжких наслідків.

В апеляційній скарзі потерпілі – матері загиблих військовослужбовців просили вирок суду першої інстанції скасувати через неповноту судового розгляду. Захисник обвинуваченого у поданій апеляційній скарзі просив скасувати вирок суду в частині визнання Олексія В. винним за ч.2 ст.412 КК України, а провадження закрити.

Заслухавши суддю-доповідача, думку потерпілих і представника однієї із них, обвинуваченого та його захисника, прокурора, вивчивши матеріали справи і провівши судові дебати, колегія суддів прийшла до переконання, що під час розгляду кримінального провадження судом першої інстанції допущено неповноту судового розгляду та істотні порушення вимог кримінального процесуального закону, що ставить під сумнів законність і обґрунтованість судового рішення та, відповідно до ст. 409 КПК України, є підставою для його скасування та призначення нового розгляду справи в суді першої інстанції в іншому складі суддів.