Тернопільський активіст виставив рахунок Юлику за погнуті диски

20/03/2017 0
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Очільник тернопільського “Автомайдану” Ігор Василів висловив обурення з приводу поганого стану доріг в області.

Зокрема, активіста обурили ями в районі сіл Ступки та Смиківці. Про це він написав на своїй сторінці у “Фейсбуці“.

“Вчора відвозив сина і відчув на собі, що унікальна технологія тернопільських дорожників «латання ямок через одну», яка залишається популярною. Ступки, Смиківці зараз – просто триндєц.
Хочу передати привіт райавтодору, який робив той кусок дороги. Не думайте, шо вам за це нічого не буде. Кожен … буде знайдений Автомайданом і тоді всі будуть знати, куди пішов списаний асфальт.
Богдан Юлик розберися з тими дєятілями, бо як до них доберемося ми, цілі не лишаться. Рахунок – шина 120$ + рихтовка диска=130$. Можна налом”, – написав активіст.

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