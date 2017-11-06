Тернопільських водіїв просять «перевзути» автівки

06/11/2017 Розмір тексту:

Час переходу на зимову шину настав в нашому регіоні, – кажуть водії. Змінити шини на замові рекомендують до заморозків. У протилежному – їздити стає небезпечно.

Тернополянин Іван Бойко за кермом вже більше двадцяти років. Чоловік намагається «перевзути» авто якнайраніше.

«Я міняю шину десь вкінці жовтня. І так щороку. Бо вже часом маємо невеликі заморозки вночі, тому виїжджати на мокру дорогу стає небезпечно. Зимова шина має краще зчеплення з дорожнім покриттям, їхати набагато легше і безпечніше. Тому я ніколи не ризикую таким. І раджу іншим дотримуватися цього правила».

Загалом шини поділяють на літні, зимові та всесезонні. Останнім часом водії почали частіше використовувати останній варіант. Однак експерти радять на зиму обирати спеціальні шини. Оскільки «всесезонка» більше підходять для літньої, осінньої та весняної пір.

Софія Романська