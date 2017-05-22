Тернопільських водіїв просять частіше згадувати про гальма

22/05/2017 Розмір тексту:

Більшість ДТП на дорогах Тернопільщини пов’язані з перевищенням швидкості, – розповідають у поліції. Відтак тернопільських водіїв просять не захоплюватися швидкою їздою.

«Збав швидкість – збережи життя», – таке гасло Тижня безпеки, який проводили на Тернопільщині. Поліцейські підбили підсумки і дійшли висновку, що перевищення швидкості – причина більшості аварій, які трапилися в регіоні. «Тиждень безпеки був спрямований на те, щоб знизить рівень смертності і травматизму на автошляхах краю. За тиждень було складено 266 адміністративних матеріалів . І як виявилося, основною причиною аварійності було перевищення швидкості. Серед інших причин – порушення правил маневрування, проїзду перехресть, водіння в нетверезому стані, нехтування безпечною дистанцією та недотримання пішоходами правил дорожнього руху. Також було виявлено водіїв за кермом у нетверезому стані», – відзначив начальник сектору безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції міста Тернополя Андрій Петрук.

У поліції нагадують: штраф за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння перевищує десять тисяч гривень. При повторному порушення розмір штрафу подвоюється.

Софія Романська