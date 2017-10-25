Тернопільських школярів “звільнили” від фізкультури та музики

25/10/2017 Розмір тексту:

Відповідно до закону «Про освіту», учні можуть не відвідувати уроки фізкультури та музики, якщо вони навчаються у спортивних або музичних школах. Однак попередньо це питання необхідно узгоджувати з керівництвом навчального закладу.

Нововведення передбачене законом «Про освіту», який вже набув чинності. Відтепер не всім школярам необхідно бігати кроси. Якщо дитина відвідує спортивну секцію, її зарахують і уроки фізкультури. Аналогічна ситуація також з музикою. В управлінні освіти й науки ОДА ставлення до цього нововведення неоднозначне.

«Рішення передбачене законом. Але якщо дитина ним хоче скористатися, необхідні спеціальні узгодження батьків, учнів, вчителів, керівництва школи. Ми чекаємо роз’яснень від Міністерства, як це має відбуватися в реальності. Щодо нашої позиції, то ми рекомендуємо школярам області відвідувати такі уроки, хоча оцінювання на заняттях може бути необов’язковим. Нині урок фізкультури і так практично зведений лише до вправ, як таких спортивних навантажень немає. Думаю, цей предмет може і не оцінюватися, але важливо, щоб діти були на заняттях. Така ж ситуація з музикою», – пояснює начальник управління освіти і науки ОДА Ольга Хома.

Школярам і їхнім батькам варто знати свої права щодо обов’язковості відвідування уроків, і приймати рішення відповідно власних бажань і можливостей.

Софія Романська