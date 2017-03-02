Тернопільських рибалок наполегливо просять не випробовувати долю

02/03/2017 Розмір тексту:

Виходити на лід наразі не варто. Це може завершитися трагедією, – стверджують рятувальники. Від початку року під кригою загинуло вісімдесят людей в Україні.

На Тернопільському ставі крига тонка і крихка, рибалити там наразі заборонено.

«Правила безпеки не дозволяють виходити на лід. На крижаній поверхні озера дозволяється перебувати при мінусовій температурі повітря, коли товщина льоду – не менше десяти, а краще п’ятнадцяти сантиметрів. Наразі лід надто тонкий. Тому ми вкотре просимо, а також нагадуємо про заборону, хоча вона й неофіційна. Ми хвилюємося за людське життя. Ризик опинитися під кригою надто високий. Лід на озері ще є, на жаль є і рибалки, які все ж виходять на кригу, ігноруючи застереження і прохання. Щоб запобігти нещасним випадкам ми регулярно проводимо активну інформаційно-роз’яснювальну роботу. Бо, на жаль, статистика невтішна. Загалом в Україні у цьому році під кригою вже загинуло понад 80 людей. Є нещасні випадки і в нашому регіоні», – каже начальник рятувально-водолазної служби в області Василь Козак.

Рятувальники нагадують: щорічно водна стихія забирає близько 200 людських життів в Україні.