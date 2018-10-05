Тернопільських роботодавців оштрафували на 12 мільйонів за нелегальних працівників

05/10/2018 Розмір тексту:

Від 5 жовтня на Тернопільщині стартує активна боротьба з тіньовою зайнятістю. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман попередив, що після місяця попереджувальної діяльності роботодавців чекають штрафи у розмірі понад 111 000 гривень за кожного нелегального працівника.

Упродовж вересня роботодавців Тернопільщини просили легалізувати зайнятість усіх працівників. Відтепер усіх, хто недослухався, чекають фінансові стягнення.

«Вже минула широка інформаційна кампанія щодо легалізації діяльності. Ми зустрічалися з роботодавцями, розповідали їм про ризики і наслідки використання нелегальної робочої сили, попереджали їх про штрафи. Зіткнулися з тим, що для багатьох інформація була невідомою. Далі розпочинається активна боротьба з нелегальною зайнятістю. Штраф за одного нелегального працівника – понад 111 000 гривень», – каже начальник відділу з питань додержання законодавства про працю Управління Держпраці в Тернопільській області Ігор Хаварівський.

Упродовж року тернопільських роботодавців наштрафували через нелегальних працівників на суму 12-ти мільйонів гривень. Ці гроші поповнять державну скарбницю. «120 000 грн. – цього достатньо, щоб платити мінімальну зарплату працівнику упродовж двох років. Упродовж року під час перевірок ми виявили понад 800 працівників, щодо яких було порушено правила трудових відносин. Порушення фіксуємо у кожного четвертого роботодавця. Упродовж року було складено понад 180 постанов щодо нелегальних працівників; штрафів було накладено на суму 12-ти мільйонів гривень», – додає Ігор Хаварівський.

Найбільше нелегальних працівників у торгівлі, сфері послуг і транспорту.

Софія Романська