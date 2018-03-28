Тернопільських поліцейських, які танцювали під Газманова, відправлять в АТО

28/03/2018 Розмір тексту:

Працівники поліції, які танцювали у Тернополі під пісню Газманова про «російських офіцерів», поїдуть в АТО.

Про це у «Facebook» повідомив головний поліцейський області Олександр Богомол, пише zik.ua.

Скандал розгорівся після того, як в інтернеті з’явилося відео, на якому, як стверджували автори, тернопільські силовики відпочивають під пропутінського Газманова.

Запис опублікувало місцеве видання «Політерно». Відео було зроблене очевидцями в одному з ресторанів Тернополя. На ньому можна побачити кілька пар чоловіків і жінок, які танцюють під «Офіцерів» Газманова.

Свідки стверджували, що чоловіки є представниками силового відомства.

Пісні Газманова офіційно заборонені в Тернополі міською радою. Окрім того, у цій композиції російською повторюються слова «За Росію і свободу до кінця», «офіцери-росіяни».

Це викликало обурення коментаторів в мережі. Начальник обласного управління поліції підтвердив, що на відео – працівники його відомства.

За словами Богомола, під час святкування дня народження одна із гостей замовила українську версію пісні, однак прозвучало інше виконання. Він повідомив, що полісмени «помилку зрозуміли і відправляються в АТО».

«Справді неприємний випадок. Люди деколи помиляються. Працівники, які, до речі, є учасниками АТО, достойно не вийшли з ситуації та не вирішили конфлікт. Працівники зрозуміли свою помилку та 31.03.2018 разом із зведеним загоном їдуть на два місяці в зону АТО для несення служби», – написав Богомол.

Він також додав, що за фактом неетичної поведінки працівників поліції проводять службове розслідування.

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