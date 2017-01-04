Тернопільських пенсіонерів змусять платити за проїзд?

04/01/2017 Розмір тексту:

Тернополяни звернулися до міської ради з пропозицією встановити єдиний тариф для всіх пільговиків. Тобто рекомендують змусити пенсіонерів теж оплачувати половину вартості проїзду.

Автор звернення вважає свої вимоги справедливими: «На мою думку, нині влада дбає лише про одну категорію пільговиків – пенсіонерів. Було б справедливо брати з пільговиків хоча б половину оплати за транспорт, таку ж ціну, як для учнів і студентів. Відтак школярі, які не заробляють грошей, мусять оплачувати за проїзд, а пенсіонери продовжують їздити безкоштовно. Вважаємо таку ситуацію несправедливою». Ця пропозиція зареєстрована на сайті Тернопільської міської ради у розділі «Питання-Відповіді»

Відповідне звернення має набрати, як мінімум, триста голосів, тоді його винесуть на розгляд міської ради. А поки що, діятимуть встановлені раніше правила.

Нагадаємо, з 10 січня у Тернополі зростуть тарифи на проїзд у громадському транспорті – у тролейбусах вартість проїзду становитиме 3 гривні, та у маршрутних таксі – 4 гривні. Школярі та студенти платитимуть по 2 гривні за проїзд. Для пенсіонерів проїзд у тролейбусах залишається безкоштовним, у маршрутках – обмеженим кількістю місць.