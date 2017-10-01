Тернопільських пенсіонерів обкрадають “липові” газовики

01/10/2017 Розмір тексту:

5 000 гривень викрали зловмисниці з квартири жительки обласного центру. Саме таке повідомлення надійшло 28 вересня, близько 16 години на лінію «102».

Як розповіла потерпіла, дзвінок у двері квартири пролунав опівдні. На порозі стояли дві невідомі особи, які представилися працівниками «Тернопільміськгазу». Жінки зазначили, що їм необхідно перевірити наявність опломбування лічильника та зняти показники. Пенсіонерка впустила незнайомок до помешкання.

В квартирі 76-річна тернополянка перебувала не сама, а з чоловіком. Допоки подружня пара розмовляли з однією зловмисницею, інша встигла обнишпорила одну з кімнат. Крадіжка знайшла схованку та поцупила готівку в сумі 5 000 гривень.

Закінчивши так звану перевірку шахрайки покинули помешкання. Подружжя одразу навіть нічого не запідозрили, а вже згодом виявили відсутність коштів. За допомогою звернулись до правоохоронців.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.