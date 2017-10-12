Тернопільських медиків навчать лікувати… жестами
У Тернополі вперше в Україні для працівників медичної галузі організували курси української мови жестів. Заняття відбуваються в адміністративному корпусі медичного університету щосереди о 16.30. До навчання запрошують приєднуватися всіх охочих.
Девіз занять – «лікувати словом, ділом, жестом». У програмі – вироблення базових навичок розуміння та спілкування мовою жестів, а також вивчення професійної термінології.
«Українська жестова мова належить до мов, якою користується нині багато людей у медичній галузі. На жаль, часто трапляється так, що багато молодих людей, які йдуть на війну, повертаються і нічого не чують. Їм потрібна допомога, а лікар не зможе допомогти, якщо не знає мови жестів. Тому ці заняття дадуть основні знання у галузі сурдоперекладу. Дуже багато молодих людей медичної галузі зацікавилося заняттями, і ми чекаємо ще людей», – каже співорганізатор Іван Козлюк.
Триватимуть курси до кінця листопаду. Заняття відриті та безкоштовні.
Софія Романська
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