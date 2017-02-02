Тернопільських корупціонерів будуть розстрілювати?
02/02/2017 1
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В Україні пропонують ввести смертну кару для корупціонерів.
Відповідна петиція з’явилася на сайті Президента України, повідомляє Індустріалка.
Автор петиції пропонує розстрілювати чиновників, якщо доведені факти корупції.
Поки петицію підписали 56 осіб.
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Коментарі (1)
Enelolyk03/02/2017
винних всеодно не розстріляють, а лише тих, кого підставили..