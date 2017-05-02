Тернопільських копів вчили захищати жертв сімейного насильства

02/05/2017 Розмір тексту:

Захист від насильства – це право, яке має кожна людина і держава гарантує дотримання та реалізацію цього права. Працівники патрульної поліції, зазвичай, є першими, хто дізнається про насильство в сім’ї. В таких випадках потрібно дуже чітко знати як діяти.

Що таке насильство, які причини, а основне, що робити працівникам патрульної поліції, коли вони стикаються з такою проблемою в сім’ях – питання, які піднімалися на семінарі-тренінгу «Дії поліції у сфері попередження насильства в сім’ї», проведеного громадською організацією «Молодіжний центр розвитку «МІСТ», в рамках проекту «Захист від насильства –це твоє право».

«Оскільки метою нашого проекту «Захист від насильства – це твоє право» є розширити можливості доступу людей до послуг із запобігання та вирішення проблеми насильства в сім’ї, то вважаю даний тренінг дуже корисним. Адже, ми з’ясували, що, на жаль, відсутня співпраця патрульної поліції та інших служб, на які покладено функції із попередження насильства в сім’ї. Це означає, що про домашнє насильство не повідомляється відповідний структурний підрозділ, а саме Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту, не виконується механізм, прописаний у законодавстві, в результаті чого сім’я просто не може отримати допомогу та реалізувати своє право на захист від насильства» – розповіла Мар’яна Гевко, координатора правоосвітнього напрямку ГО МЦР «МІСТ».

Один з учасників заходу теж поділився своїми враженнями: «Тема тренінгу для мене є дуже важливою. Викликів щодо конфліктів та насильства в сім’ї є дуже багато, проте, жертви найчастіше відмовляються писати відповідні заяви. Важливою для мене була інформація про служби, організації та установи, куди можна перенаправляти членів сім’ї для отримання інших видів допомоги – психологічної, юридичної, соціальної».

«Завдання поліції – захищати людей від дій, які завдають фізичної чи моральної шкоди та порушують фундаментальні права і свободи. Насильство і є такими протиправними діями. Саме тому, навчання працівників поліції як діяти, коли є повідомлення про насильство в сім’ї чи реальну загрозу його вчинення, є необхідною умовою та важливою складовою якісного виконання службових обов’язків» – зазначила Августович Валентина, старший інспектор з особливих доручень відділу уповноважених Голови з питань контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності.

На завершення заходу усі учасники отримали соціальні довідники «Захисти себе від насильства», які вони можуть роздавати сім’ям і, де міститься детальна інформація про державні та неурядові організації м.Тернополя, куди можна звертатися за допомогою у ситуаціях насильства в сім’ї.

Реалізація міні-проекту «Захист від насильства – це твоє право» здійснюється громадською організацією «Молодіжний центр розвитку «МІСТ», у рамках проекту «Активні громадські дії на подолання гуманітарної кризи в Україні», що реалізує Громадська спілка «Освітній дім прав людини в Чернігові» при сприянні Національного фонду на підтримку демократії (NED).

Проект є частиною плану дій Всеукраїнськоїосвітньоїпрограми «Розуміємо права людини».

Погляди розробників та виконавців міні-проекту не обов’язково збігаються з офіційною позицією Громадської спілки «Освітній дім прав людини в Чернігові» та Національного фонду на підтримку демократії (NED).