Тернопільських діток запрошують творити пластилінову листівку

10/04/2017 Розмір тексту:

Тернопільська художниця Ганна Осадко не тільки ілюструє книги для дорослих і дітей, а й сама їх пише. Зокрема, вона є автором 15 дитячих книжок, серед яких «Хто живе у морі», «Дивні звірі», «Пластилінові Загадки», «Котячі мрії». А одна із її оригінальних технік ілюстрації – картини з пластиліну.

Що це таке і як самому створити пластиліновий малюнок талановита тернополянка розкаже під час майстер-класу «Пластилінова листівка до Великодня». Відбудеться він 11 квітня о 17.00 у книгарні «Дім книги», що на вулиці Коперника, 19, в рамках проекту «Вітальня у вівторок».

– Авторський майстер-клас для дітей з виготовлення пластилінової пасхальної листівки — це цікаве, пізнавальне та захопливе дійство, – зазначають організатори зустрічі. – Діти поринуть у світ барв та казки, виготовляючи власноруч подарунок для своїх рідних.Учасників майстер-класу ми забезпечуємо усіма необхідними для створення листівки матеріалами. Вхід на захід вільний.

Ганна Осадко — письменниця, художниця, ілюстратор книг, доктор філософії. Вона проілюструвала понад 50 книг, написала та видала чотири збірки поезії та малої прози: «Та, що перевертає пінгвінів», «Знаки приватної пунктуації», «Лаванда@Розмарин», «Сарматське море». Як художниця працює в різноманітних техніках: графіка, колаж, ілюстрації з пластиліну та на склі, валяння. Мала кілька персональних виставок у Львові і Києві. У 2013 році книжка Івана Андрусяка «Вісім днів із життя Бурундука» з ілюстраціями Ганни Осадко увійшла до престижного щорічного каталогу найкращих дитячих видань світу «Білі круки».

Ольга Трач